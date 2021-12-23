Відповідне питання розглядали на засіданні Тристоронньої контактної групи. Про це розповів в ефірі 24 каналу представник Донецької області у ТКГСергій Гармаш.

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"Вони (в Росії – 24 канал) виступили з несподіваною заявою. Спочатку вона здалась оптимістичною", – зауважив Гармаш.

Яка в Росії була умова

Він пояснив, що Росія запропонувала з 30 грудня по 10 січня відкрити всі свої КПВВ. Але далі з'явилась умова.

Вони були готові зробити це, якщо Україна визнає їхній документ про вакцинацію і визнає російську вакцину,

– наголосив Гармаш.

За його словами, питання російських вакцин – це не компетенція Тристоронньої контактної групи. Визнання документів про вакцинацію – це фактично:

суб'єктивізація тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей як сторони конфлікту;

зняття відповідальності з Росії за війну на Донбасі;

визнання факту громадянської війни.

"Тому це – нездійсненна вимога", – сказав представник Донецької області у ТКГ.

Ми запропонували без різних вимог відкрити всі КПВВ. Ми готові були це зробити і з сьогодні (23 грудня – 24 канал). Але та сторона знову підвела питання відкриття КПВВ до виконання їхніх де-факто політичних вимог. Сергій Гармаш Представник Донецької області у ТКГ

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