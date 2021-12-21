Про це глава держави повідомив на Івано-Франківщині. Там напередодні Зеленський зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.
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Україна запропонувала 3 ініціативи, які має врахувати Росія
Зеленський розповів, що 21 грудня відбувається засідання ТКГ. Російській стороні запропонували три ініціативи, які вона має врахувати. Перемовини – дуже складні, наголосив глава держави.
Які ініціативи пропонує Україна:
- припинення вогню;
- відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ);
- обмін полоненими.
Я не знаю, що це буде до різдвяних і новорічних свят. Я не думаю, що ми це встигнемо. Але якщо ми до цих свят узгодимо ці пункти або хоча б якісь з них, буде непогано,
– пояснив Зеленський.
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Яка ситуація на Донбасі: останні новини
- Лише за день 21 грудня, повідомляють у Штабі ООС, ворог двічі проігнорував домовленість про припинення вогню.
- Один раз окупанти застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
- Внаслідок ворожих дій один український військовослужбовець дістав поранення.
- Він – у стані середньої важкості.
Про шанси України у двобої з окупантом у VETERANO блог: