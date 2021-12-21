За словами Володимира Зеленського, цей план складається з пунктів, у яких передбачені переговори у нормандському форматі та участь США у вирішенні конфлікту. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

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США досі не визначилися із форматом

Володимир Зеленський наголосив, що США зацікавлені взяти участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Однак Вашингтон і досі не визначився із форматом, у якому прагне працювати. Глава держави переконаний, що участь США у переговорах ніяк не вплине на норманський формат.

Також Зеленський додав, що зараз Україна працює над залученням нового німецького канцлера Олафа Шольща до переговорів. Паралельно з тим відбувається пряма комунікація Вашингтона і Москви. Однак усі, хто потенційно буде брати участь у наступних переговорах з Росією, отримали від президента України перелік 10 кроків для вирішення конфлікту на Донбасі.

Ми написали чіткий, зрозумілий план з 10 кроків, як виконати мінські угоди. Це 10 кроків із залученням Нормандії та США, і передали ці кроки президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині. Ми готуємо різні пропозиції, щоби нам не закидували, що ми не хочемо (завершити війну),

– заявив Зеленський.

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