Помощнику военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисову придется покинуть Россию. Там его объявили персоной нон грата.

Болгарский дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов, об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

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Почему Кремль высылает болгарина

В ведомстве пояснили, что это ответ на "необоснованное решение Болгарии выслать из страны военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России".

► 18 декабря Болгария выслала российского дипломата. Все потому, что появились доказательства – он еще с 2017 года собирал в стране секретную военную информацию.

► дипломатам России пришлось покинуть Болгарию в сентябре. Они искали данные о модернизации местных вооруженных сил, в частности – о возможностях истребителей F-16 и намерения касательно покупки беспилотников.

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