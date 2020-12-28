Россия высылает болгарского дипломата: дали 72 часа на выезд – причина
Помощнику военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисову придется покинуть Россию. Там его объявили персоной нон грата.
Болгарский дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов, об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.
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Почему Кремль высылает болгарина
В ведомстве пояснили, что это ответ на "необоснованное решение Болгарии выслать из страны военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России".
► 18 декабря Болгария выслала российского дипломата. Все потому, что появились доказательства – он еще с 2017 года собирал в стране секретную военную информацию.
► дипломатам России пришлось покинуть Болгарию в сентябре. Они искали данные о модернизации местных вооруженных сил, в частности – о возможностях истребителей F-16 и намерения касательно покупки беспилотников.
Случаи шпионажа россиян
- Накануне российских дипломатов обвинили в шпионаже в Нидерландах. Выяснилось, что они также являются офицерами Службы внешней разведки России.
- Ранее прокуратура Дании поймала россиянина, который собирал информацию о датских энергетических технологиях. Пока что он находится под стражей.
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