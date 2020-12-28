Помічнику військового аташе при посольстві Болгарії у Москві Мітко Борисовому доведеться покинути Росію. Там його оголосили персоною нон ґрата.

Болгарський дипломат має покинути країну протягом 72 годин, про це йдеться в заяві на сайті російського МЗС.

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Чому Кремль висилає болгарина

У відомстві пояснили, що це відповідь на "необґрунтоване рішення Болгарії вислати з країни військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при посольстві Росії".

► 18 грудня Болгарія вислала російського дипломата. Все через те, що з'явилися докази – він ще з 2017 року збирав у країні секретну військову інформацію.

► дипломатам Росії довелося покинути Болгарію у вересні. Вони шукали дані про модернізацію тамтешніх збройних сил, зокрема – про можливості винищувачів F-16 та наміри щодо купівлі дронів.

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