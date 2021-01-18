Министерство иностранных дел России приняло решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов из страны. Это "зеркальный шаг в ответ" на действия нидерландской стороны.

У дипломатов есть две недели для того, чтобы покинуть территорию России. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

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Во внешнеполитическое ведомство 18 января вызвали временного поверенного в делах Нидерландов в России. Ему сообщили о "решительном протесте" из-за того, что двух российских дипломатов "безосновательно" объявили персонами нон грата.

Они должны будут покинуть территорию России в двухнедельный срок,

– заявили в МИД России.

Случаи шпионажа россиян: коротко