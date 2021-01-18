Россия высылает двух нидерландских дипломатов из страны: причина
Министерство иностранных дел России приняло решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов из страны. Это "зеркальный шаг в ответ" на действия нидерландской стороны.
У дипломатов есть две недели для того, чтобы покинуть территорию России. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
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Во внешнеполитическое ведомство 18 января вызвали временного поверенного в делах Нидерландов в России. Ему сообщили о "решительном протесте" из-за того, что двух российских дипломатов "безосновательно" объявили персонами нон грата.
Они должны будут покинуть территорию России в двухнедельный срок,
– заявили в МИД России.
Случаи шпионажа россиян: коротко
- 10 декабря 2020 года Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже. Выяснилось, что они также являются офицерами Службы внешней разведки России.
- 9 декабря 2020 года прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже гражданину России. Он собирал информацию о датских энергетических технологиях.
- 18 декабря 2020 года Болгария выслала российского дипломата. Все потому, что появились доказательства – он еще с 2017 года собирал в стране секретную военную информацию.
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