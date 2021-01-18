Міністерство закордонних справ Росії схвалило рішення вислати двох співробітників посольства Нідерландів з країни. Це "дзеркальний крок у відповідь" на дії нідерландської сторони.

У дипломатів є два тижні для того, щоб покинути територію Росії. Про це інформує пресслужба російського МЗС.

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До зовнішньополітичного відомства 18 січня викликали тимчасового повіреного в справах Нідерландів у Росії. Йому повідомили про "рішучий протест" через те, що двох російських дипломатів "безпідставно" оголосили персонами нон ґрата.

Вони повинні будуть покинути територію Росії у двотижневий термін,

– заявили в МЗС Росії.

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