Росія висилає двох нідерландських дипломатів з країни: причина
Міністерство закордонних справ Росії схвалило рішення вислати двох співробітників посольства Нідерландів з країни. Це "дзеркальний крок у відповідь" на дії нідерландської сторони.
У дипломатів є два тижні для того, щоб покинути територію Росії. Про це інформує пресслужба російського МЗС.
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До зовнішньополітичного відомства 18 січня викликали тимчасового повіреного в справах Нідерландів у Росії. Йому повідомили про "рішучий протест" через те, що двох російських дипломатів "безпідставно" оголосили персонами нон ґрата.
Вони повинні будуть покинути територію Росії у двотижневий термін,
– заявили в МЗС Росії.
Випадки шпигунства росіян: коротко
- 10 грудня 2020 року Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунстві. З'ясувалося, що вони також є офіцерами Служби зовнішньої розвідки Росії.
- 9 грудня 2020 року прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві громадянину Росії. Він збирав інформацію щодо данських енергетичних технологій.
- 18 грудня 2020 року Болгарія вислала російського дипломата. Все через те, що з'явилися докази – він ще з 2017 року збирав у країні секретну військову інформацію.
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