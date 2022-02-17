При этом на место французских военных приходят российские боевики ЧВК Вагнера, которых и позвала хунта. В отличии от французов, Евросоюз в целом не готов терять Африку, а потому и с выводом своих войск пока не спешит.

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Накануне, в западных СМИ появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон собирает встречу с африканскими и европейскими лидерами в Париже.

И как раз на этой встрече Макрон и собирается объявить об окончании военной операции в Мали, которая длиться уже 9 лет.

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Войска Франции в Мали

Изначально, войска Франции направились в Мали для борьбы с джихадистами, которые долгое время терроризировали местное население. Французы хотели помочь своей бывшей колонии, а потому и перекинули в Мали несколько тысяч своих военных.

Параллельно с борьбой с террористами, французы тренировали местных военных, чтобы те смогли в будущем сами справиться с джихадистами.

Однако, за 9 лет военной операции Франции, окончательно победить джихадистов не удалось, а череда военных переворотов внутри Мали привела к тому, что новая военная хунта окончательно поссорилась с правительством Франции.

Причем в эту историю привлекли и местное население, которое провело несколько протестов с призывом выгнать французов. И вот тогда в руках малийцев, вдруг появились российские флаги.

В конфликте – Россия

И вот здесь начинаются проблемы не только для Мали, но и для мировой политики в целом. Ведь на место французов приходят боевики российской ЧВК Вагнера.

Они быстро нашли с малийской хунтой общий язык и пообещали помочь в борьбе с джихадистами. Однако, в качестве оплаты российские боевики получают контроль над местными месторождениями золота.

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Золото в Мали теперь добывают российские компании, под присмотром боевиков Вагнера, а с местными военными просто делятся прибылью. Конечно, о проблемах населения Мали никто из них не думает, здесь главенствует вопрос сохранения власти.

И не удивительно, что военной хунте Мали эта сделка с Вагнером показалась более выгодной. Ведь Франция, в обмен на свою помощь, требовала реального развития государства и демократии.

Российские же боевики ничего такого не требуют, они фактически заявляют – нам плевать, чем занимается власть, пока мы можем качать из страны ресурсы.

ЕС не готов отдавать регион

Однако Евросоюз все же не готов отдавать Африку, и Мали в частности, в лапы России.

После того как появилась информация о выводе французских войск, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается покидать Мали, ведь борьба с джихадистами еще не окончена, а местные ячейки Аль-Каиды и ИГИЛ несут реальную угрозу и самой Европе.

История не без Китая

К сожалению, военная экспансия России – это не единственная проблема Африки сегодня. Китай также борется за регион и увеличивает на континенте своё экономическое влияние.

Но ЕС решил бороться и с этим. На встрече между европейскими и африканскими лидерами, которая пройдет в ближайшее время, Брюссель представит собственные экономические и инфраструктурные проекты, которые он готов реализовать в Африке.

По задумке ЕС, таким образом они смогут противостоять китайскому проекту "Один пояс, один путь" и тем самым защитить всю Африку от экономического давления Китая.

И вот пока мы с вами сосредоточены на угрозах России, борьба между Западом и Востоком развивается и в Африке.

К слову Вагнеровцы грабят Мали: Россия может нарваться на сильного врага

При этом все стороны имеют в регионе свои проблемы. Китай и Россия постоянно манипулируют колониальным прошлым и зависимостью Африки от Европы, а европейцы настаивают, что сотрудничество с Китаем и Россией только дестабилизирует их страны.

Если ЕС удастся реализовать свои инфраструктурные проекты в Африке, это станет отличным сигналом для многих региональных стран, что сотрудничество с ЕС реально выгодно, и в таком случае Китай рискует полностью потерять своё влияние в Африке.

А вот что делать с российскими боевиками, в ЕС похоже не знают до сих пор…