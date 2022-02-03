В обмен на это – вагнеровцы получают доступ к природным ресурсам страны. Во Франции уверены, что группа "Вагнер" не может действовать самостоятельно и получает полную поддержку от российских властей.

До теми Франція звинуватила "вагнерівців" у розграбуванні ресурсів Малі

Почему Франция обвиняет Россию

Дело в том, что часть африканских стран в свое время были колониями Франции. Хоть те времена прошли, Франция всё равно чувствует на себе ответственность за эти территории и, чего греха таить, считает, что это исключительно ее зона влияния.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал боевиков ЧВК "Вагнер" грабителями, которые расхищают природные ресурсы Мали. При этом, он уверен, что вооружение и финансы вагнеровцы получают непосредственно от руководства России.



Ле Дриан назвал боевиков ЧВК "Вагнер" грабителями / Фото со страницы в твиттере Jean-Yves Le Drian

Ранее Ле Дриан назвал военную хунту Мали, которая захватила власть в стране – нелегитимной, на что те сильно возмутились. В результате французского посла в Мали объявили персоной нон грата и выдворили из страны.

При этом о самих вагнеровцах лидеры хунты отозвались максимально положительно. Якобы европейские силы, которые ранее проводили в Мали антитеррористическую операцию не добились результатов, а вот ЧВК "Вагнер", по их словам, делает это успешно.

Почему Франция помогает Мали

Здесь сделаю небольшое отступление. Мали уже почти 10 лет ведет ожесточенное противостояние с исламскими повстанцами.

Так как страна является бывшей французской колонией – Франция выслала им в помощь своих военных. Более того, войска помогали развивать местную армию, чтобы Мали в будущем могла своими силами бороться с радикалами.

В ответ на такую поддержку, власти Мали были обязаны развивать демократию и государственные институты, чтобы в стране наконец наступила политическая и экономическая стабильность. Но добиться этого так и не удалось.

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Смена власти в Мали

В результате в 2020 году по стране прокатились массовые протесты с требованием отставки президента и всего правительства Мали. Уже в 2021 году в этот политический кризис вмешались военные и захватили власть, за что получили санкционный удар как от Запада, так и от африканских региональных организаций.

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Чтобы сохранить власть, местная военная хунта и пригласила к себе ЧВК "Вагнер". Ведь российские боевики также помогают им бороться с повстанцами, но при этом не требуют никаких демократических преобразований.

Как плату за свою помощь, российские боевики получают доступ к природным ресурсам Мали. Главное полезное ископаемое страны – золото, которое теперь добывают российские компании под защитой боевиков "Вагнер". С малийской хунтой просто делятся прибылью.

После того как стало понятно, что военная хунта Мали не собирается идти на диалог, европейские страны начали выводить свой военный контингент из этой страны. Но Франция заявила, что не прекратит борьбу с терроризмом в Африке и будет для этого сотрудничать с другими региональными странами.

Российский сценарий в Африке

Ситуация в Мали – это уже не первый случай, когда Россия действует по такому сценарию. В одном из прошлых выпусков я уже рассказывал, что после переворота в Буркина Фасо местные военные также стали призывать российских наемников.

При этом присутствие российских боевиков доказали и в Центральноафриканской Республике. Россия попросту пользуется нестабильностью африканских стран, чтобы завести туда своих военных.

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Но здесь разворачивается интереснейшая драма, ведь заходя на африканскую территорию, Россия вытесняет оттуда Францию. А это может иметь любопытное продолжение…