Но проблема в том, что за военные авантюры Кремля в Африке расплачиваться придется именно европейцам. В Буркина-Фасо, небольшой стране в западной Африке, произошел военный переворот.

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Президент страны Рош Марк Каборе и все его правительство были арестованы.

Позднее мятежные солдаты выступили по национальному телевидению, где объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции страны, а также о закрытии воздушных и наземных границ.

В Украине эта новость не вызвала особого ажиотажа. Ведь военные перевороты в Африке происходят достаточно часто и для нашей страны они не являются чем-то критически важными.

Но здесь появились интересные детали, о которых, как мне кажется, стоит рассказать. Но давайте по порядку.

Почему устроили военный переворот

Мятежные военные, которые и свергли власть в Буркина-Фасо, заявили, что устроили переворот якобы из-за проблем с безопасностью в стране.

Дело в том, что с 2015 года Буркина-Фасо ведет постоянные военные действия с боевиками-исламистами.

Справка. В результате этих столкновений, тысячи человек погибли, а почти полтора миллиона были вынуждены покинуть свои дома и уйти в безопасные регионы страны.

По словам военных, правительство все эти годы не могло обеспечить армию необходимыми ресурсами.

В результате боевые действия с радикалами приводили к большим потерям со стороны военных, что еще сильнее подрывало безопасность граждан Буркина-Фасо.

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При этом население страны полностью солидарно с военными. Ведь когда мятежники устроили стрельбу в столице и напали на кортеж президента, а также офис правящей партии, местные жители их всячески поддержали. После окончания переворота они устроили на улицах настоящий праздник.

Все бы ничего, но радостные горожане внезапно достали российские флаги и в открытую начали призывать Россию вмешаться в ситуацию в Буркина-Фасо.

Якобы, россияне отлично себя показали, оказывая так называемую "военную помощь" Мали, ЦАР и Ливии.

О какой помощи идет речь

Дело в том, что российские наемники из ЧВК "Вагнера" уже давно прописались в соседних с Буркина-Фасо странах.

Как только военные захватили власть в стране, одно из подразделений "Вагнера" тут же предложило, что российские наемники занимались подготовкой местных вооруженных сил. Местные жители якобы верят, что эти головорезы могут им помочь.

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Конечно, откуда у жителей Буркина Фасо под рукой оказались российские флаги, никто не говорит. Посольство России в этой стране от комментариев отказалось.

Россия пытается вытеснить Францию

Параллельно с этим местные жители стали обвинять во всех своих бедах Францию.

Обратите внимание! До 1960 года Буркина-Фасо была французской колонией и до сегодняшнего дня Франция всячески помогала местным властям справиться с исламскими экстремистами.

Это уже не первый раз, когда Россия пытается вытеснить французов из Африки. И, к сожалению, Москве это действительно удается. Ситуация в Буркина-Фасо это четко показывает.

Проблема в том, что постоянные государственные перевороты в африканских странах приводят к власти военные хунты, с которыми демократическая Франция никак не может найти общий язык.

Французы требуют развивать демократию и уважать государственные институты. Ведь в конечном итоге это бы привело к политической и экономической стабильности в бывших французских колониях.

При этом Франция выделяет деньги на развитие местных армий, чтобы те могли самостоятельно справиться с радикалами и защитить граждан. Однако военных диктаторов такие условия сотрудничества не устраивают.

Как действует Кремль

Россия же действуют иначе. Кремль выбирает африканские страны с большим количеством полезных ресурсов или драгоценностей и заключает сделки с этими военными хунтами.

Российские компании получают прибыль с местных ресурсов, а с лидерами военных просто делятся. Конечно, потребности населения этих стран никто не учитывает.



Кремль заключает сделки с военными хунтами / Фото Getty Images

При этом Россия перебрасывает туда не официальные войска или миротворцев, а отряды боевиков. Например, Запад уже доказал присутствие ЧВК "Вагнера" в Ливии и даже ввел санкции против этой военной группировки.

К чему следует готовиться Европе

Но самое главное, что последствия военного вмешательства России в Африку придется решать именно Европе.

Ведь когда Москва понимает, что та или иная африканская страна ее больше не интересует в плане выкачки ресурсов, она просто выводит своих боевиков.

В то же время мировому сообществу она потом доказывает, что российских военных там никогда и не было.

При этом реальные проблемы местных жителей Кремль решать не собирается, а оказавшись на грани гуманитарного кризиса, беженцы направляются не в Россию, а именно в Европу.