Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вагнерівці використовують слабкість деяких держав. Вони роблять це, аби повернути та закріпити вплив Росії в Африці.
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Вони розкрадають природні ресурси країни в обмін на захист військової хунти. Вони просто грабують Малі. Наша боротьба з тероризмом має продовжитись, але, ймовірно, на інших умовах,
– заявив Ле Дріан.
Водночас міністр наголосив, що це не означає виведення європейських сил з Малі.
ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнера"
- У грудні 2021 року Євросоюз офіційно затвердив санкції проти приватної військової компанії "Вагнера".
- У список потрапили 6 військових.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що через дії російських найманців в африканських країнах погіршують безпекову ситуацію. Окрім того, вони провокують посилення міграційних потоків до ЄС.
- Європейські політики заявили про необхідність заборони на подорожі, а також – заморожування активів для всіх працівників компанії.