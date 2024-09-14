Это 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он подчеркнул, что ракетоноситель – это всегда угроза.

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Враг пытался спрятать флот

Сергей Братчук отметил, что за несколько часов до того, как корабли российского флота начали выходить из порта Новороссийска, оккупанты объявили, что их, возможно, будут атаковать украинские морские дроны. Таким образом, вероятнее всего, враг пытался вывести в акваторию Черного моря свои ракетоносители.

Потому что в любом случае несмотря на препятствия, которые враг строит и построил вокруг Новороссийского порта, это локальная местность. Там есть больше шансов получить поражение. Поэтому враг вывел в чистое море. И там маневрами, я думаю, пытался и беречь свои корабли, и отражать атаку, если бы такая со стороны морских дронов Украины происходила, реагировать на это,

– объяснил он.

Ракетоноситель – это всегда угроза. Россияне держат подводные лодки как основное вооружение для ударов ракетами "Калибр". Но "Калибры" всегда участвуют в комбинированных атаках. То есть это и "Шахеты", и стратегическая авиация, и "Калибры" тоже выпускают. Поэтому, по мнению спикера, захватчики пытались спрятать флот в открытом море.