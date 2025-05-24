Известно о по меньшей мере двух кораблях, которые могут нести ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Актуально Россия снова атакует Украину "Шахедами": угроза в Киеве и ряде областей

Ракетоносители в Черном море: что известно

Вышли они из порта в Новороссийске и могут нести крылатые ракеты "Калибр". Цель выхода в море – неизвестна.

Заметим, что эта информация является предварительной. Официального подтверждения от ВМС она не имеет.

Пока есть предупреждение. В случае пусков, или подготовки к ним, будет дана команда о приведении в боевую готовность,

– добавляют мониторы.

Поэтому реагируйте на тревоги и идите немедленно в укрытие в случае угрозы. Это может спасти вам жизнь.

По состоянию на 6 утра 23 мая, по данным ВМС, вражеские корабли отсутствовали как в Черном, так и Азовском морях.

Ночью 24 мая Россия массированно ударила "Шахедами" по Украине. Взрывы раздавались в Одессе, в Киеве и Киевской области. Также по столице был нанесен удар баллистикой. В результате известно по меньшей мере о 8 раненых. Кроме того, обломки упали на жилые дома и торговый центр, возникли пожары в разных районах Киева.