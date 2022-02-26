Войска оккупанта разрушили дамбу на украинской территории. Она блокировала доступ воды на оккупированный Крым.

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Враг взорвал дамбу, которая блокировала воду в Крым

Российские бойцы 26 февраля взорвали дамбу, которая блокировала поставки воды на территорию оккупированного Крымского полуострова. Речь идет о сооружении вдоль Северокрымского канала.

Видео разрушения конструкции показали в эфире пропагандистского канала.

Подрыв дамбы, которая блокировала воду в Крым: смотрите видео