Війська окупанта зруйнували дамбу на українській території. Вона блокувала доступ води на окупований Крим.

Раніше Окупанти хочуть від України 150 мільярдів рублів за "водну блокаду" Криму

Ворог підірвав дамбу, яка блокувала воду в Крим

Російські бійці 26 лютого підірвали дамбу, яка блокувала постачання води на територію окупованого Кримського півострова. Йдеться про споруду вздовж Північнокримського каналу.

Відео руйнування конструкції показали в ефірі пропагандистського каналу.

Підрив дамби, яка блокувала воду в Крим: дивіться відео

Ситуація з водою в окупованому Криму: основне