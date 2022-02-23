У держави-агресорки є робоча група з "оцінки збитків, завданих Криму Україною". Заступник глави так званого "парламенту" півострова Юхим Фікс заявив, що окупанти навіть підготували "судовий позов".

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Росія хоче від України грошей за "водну блокаду" Криму

На суму більш ніж 150 мільярдів рублів (приблизно 54,5 мільярда гривень – 24 канал) будемо подавати перший позов, на початку березня направимо його до суду,

– заявив Фікс.

Позов окупанти подаватимуть "від імені кримських міністерств та інших органів виконавчої влади". Відповідачами будуть українські відомства, а також конкретні люди.

Свій нібито документ маріонетки Кремля направлять до так званого "арбітражного суду Криму". Далі вони очікують, що до суду почнуть звертатися підприємства, які постраждали від "водної блокади".

До слова, вперше в Росії здогадалися рахувати нібито "збитки, завдані Криму за період перебування у складі України" ще у березні 2019 року.

Ситуація з водою в окупованому Криму: основне

Після окупації Росією Криму у 2014 році Україна припинила подачу води на півострів. До того часу Північнокримський канал забезпечував до 85% його потреб у прісній воді.

У 2020 році ситуація з водою у Криму стала критичною. Цьому сприяли нечасті опади та малосніжна зима, а також нерозумна політика окупантів.

Влітку 2021 року у містах півострова воду подавали за графіком. Російська влада шукає шляхи забезпечення кримчан прісною водою.

Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов раніше заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря і плани бурити дно. В окупантів навіть були якісь "успіхи". Щоправда, воду, яку вони діставали, пити не було можна.

Україна готова відновити постачання води на півострів, але тільки після його повної деокупації.

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