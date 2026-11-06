Во время беседы с ведущим Алексеем Кипкало в эфире 24 Канала он прокомментировал отчет Института изучения войны (ISW). Эксперт подчеркнул, что кремлевская пропаганда разбивается о реальные показатели продвижения и огромные потери оккупантов на линии фронта.

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В войнах побеждают не только территориями

Бессмертный подчеркнул, что в мировой истории есть множество примеров, когда меньшие или технологически более слабые государства побеждали агрессоров. Среди самых ярких примеров он упомянул Афганистан, где потерпели поражение Великобритания, США и СССР, а также русско-японскую войну 1904 – 1905 годов и китайско-вьетнамскую войну.

Он отметил, что на поле боя меряются не только размерами территорий, полезными ископаемыми или численностью населения, но прежде всего технологиями, мастерством, тактикой и стратегией.

То, что Российская Федерация, как и Российская империя и Советский Союз, жила мифами – это факт. История России – это миф, экономика России – это миф. Сила России и ее победа – это миф. Это страна, которая постоянно терпела поражения, но с помощью мифотворчества своих лжецов изображала себя победительницей– подчеркнул дипломат.

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Историческое мифотворчество Москвы

Также Бессмертный затронул тему Второй мировой войны, напомнив, что советский флаг над Рейхстагом был бы невозможен без прямой помощи и участия Соединенных Штатов Америки. Несмотря на это, Москва продолжает цепляться за вымышленное величие и торговать людьми ради мнимых достижений.

Ранее военные аналитики отмечали, что ежемесячные потери оккупантов существенно превышают темпы пополнения, из-за чего планы российского командования терпят крах.