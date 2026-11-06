Учетверо більше, ніж в Афганістані: Безсмертний розвіяв міф про непереможність Росії

Під час розмови з ведучим Олексою Кіпкалом в ефірі 24 Каналу він прокоментував звіт Інституту вивчення війни (ISW). Експерт наголосив, що кремлівська пропаганда розбивається об реальні показники просування та шалені втрати окупантів на лінії фронту.

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У війнах перемагають не лише територіями

Безсмертний наголосив, що у світовій історії є безліч прикладів, коли менші або технологічно слабші держави перемагали агресорів. Серед найяскравіших випадків він згадав Афганістан, у якому зазнали поразки Британія, США та СРСР, а також російсько-японську війну 1904 – 1905 років і китайсько-в'єтнамську війну.

Він зауважив, що на полі бою міряються не лише розмірами територій, корисними копалинами чи кількістю населення, а насамперед технологіями, майстерністю, тактикою та стратегією.

Те, що Російська Федерація, як і Російська імперія та Радянський Союз, жила міфами – це факт. Історія Росії – це міф, економіка Росії – це міф. Сила Росії та її перемога – це міф. Це країна, яка постійно зазнавала поразок, але за допомогою міфотворчості своїх брехунів малювала себе переможницею– підкреслив дипломат.

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Історична міфотворчість Москви

Також Безсмертний торкнувся теми Другої світової війни, нагадавши, що радянський прапор над Рейхстагом був би неможливим без прямої допомоги та участі Сполучених Штатів Америки. Попри це, Москва продовжує триматися за вигадану велич і торгувати людьми заради уявних здобутків.

Раніше військові аналітики зазначали, що щомісячні втрати окупантів суттєво перевищують темпи поповнення, через що плани російського командування зазнають краху.