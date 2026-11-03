Росія втрачає більше солдатів, ніж набирає: що сталося з планами Путіна

Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, наскільки серйозним став розрив між втратами та поповненням російської армії. Він також розповів, яких результатів окупанти не змогли досягти на фронті та як це впливає на подальші плани Володимира Путіна.

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Росія втрачає військових швидше, ніж набирає

Попри тривалу наступальну кампанію, російське командування не може повністю компенсувати втрати особового складу. Навіть постійний набір нових військовослужбовців не дозволяє перекрити кількість убитих і поранених, яку російська армія щомісяця втрачає у війні проти України.

Романенко звернув увагу на загальний масштаб російських втрат від початку повномасштабного вторгнення. Він не підтримав припущення про два мільйони, орієнтуючись на іншу оцінку.

Я дотримуюся оцінки приблизно в півтора мільйона втрат російських військових. Цифра, звичайно, може відрізнятися, але втрати дуже великі– зазначив Романенко.

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За наведеними експертом даними, місячні втрати російської армії сягнули 49 тисяч військовослужбовців. Водночас окупанти набирають не більше 30 тисяч нових військових за аналогічний період.

Різниця становить приблизно 19 тисяч осіб, яких Росія не може компенсувати нинішніми темпами набору. При цьому добові втрати змінюються залежно від інтенсивності боїв, але, за оцінкою Романенка, перевищують півтори тисячі військовослужбовців.

Такий розрив безпосередньо позначається на можливостях російської армії продовжувати наступ. Окупанти змушені витрачати значні людські ресурси, не отримуючи тих територіальних результатів, на які розраховувало їхнє командування.

Путін не зміг захопити три українські області

Російське керівництво продовжує вимагати українські території, які Москва незаконно оголосила частиною Росії. Однак за підсумками наступальної кампанії окупаційні війська так і не змогли встановити контроль над усіма регіонами, на які претендує Кремль.

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Романенко пов'язує невиконання цих завдань, зокрема, з великими втратами особового складу, які перевищують можливості російської армії поповнювати свої підрозділи.

Наступальна кампанія Збройних сил Російської Федерації фактично не виконала своїх завдань на цей рік. Їх уже фактично перенесли на наступний рік. І насамперед це стосується захоплення Донецької області, але не тільки – Херсонської та Запорізької– пояснив військовий експерт.

Усі три області Росія незаконно включила до своєї Конституції, хоча жодну з них повністю не контролює. Таким чином, заявлені Москвою територіальні претензії залишаються нереалізованими, попри тривалі штурми та значні втрати російської армії.

За оцінкою Романенка, великі втрати залишаються одним із чинників, які не дозволили окупантам виконати поставлені завдання у 2026 році. Водночас експерт висловив сподівання, що Росія не зможе реалізувати ці плани й надалі.

Романенко про втрати окупантів: дивіться відео