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Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий

Оккупанты запускают ракеты в Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр". Они попадали в мирные украинские города и села.

Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала,
– добавил Залужный.

Заметьте, российские захватчики 28 февраля накрыли Харьков "Градами". Враги обстреливали лишь жилые районы города. Пока неизвестно, сколько именно людей погибло. Количество раненых измеряют десятками.

Росія за час вторгнення випустила по містах України 113 ракет Калібр та Іскандер
Окупанти бомбардують українські міста / Фото Головнокомандувача ЗСУ

ВСУ

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