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Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий

Оккупанты запускают ракеты в Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр". Они попадали в мирные украинские города и села.

Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала,

– добавил Залужный.

Заметьте, российские захватчики 28 февраля накрыли Харьков "Градами". Враги обстреливали лишь жилые районы города. Пока неизвестно, сколько именно людей погибло. Количество раненых измеряют десятками.



Окупанти бомбардують українські міста / Фото Головнокомандувача ЗСУ

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