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Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Окупанти запускають ракети в Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр". Вони влучали у мирні українські міста та села.

Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу,
– додав Залужний.

Зауважте, російські загарбники 28 лютого накрили Харків "Градами". Вороги обстрілювали лише житлові райони міста. Наразі невідомо, скільки саме людей загинуло. Кількість поранених вимірюють десятками.

Росія за час вторгнення випустила по містах України 113 ракет Калібр та Іскандер
Окупанти бомбардують українські міста / Фото Головнокомандувача ЗСУ

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