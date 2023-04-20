Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она добавила, что это не поможет врагу остановить освобождение оккупированных территорий Украины.

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Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ

По ее словам, оккупанты пытаются отобрать все средства, которыми местные жители могут помогать Силам обороны. Это касается и лодок и катеров, которые или конфисковывают, или повреждают.

"Мы часто говорим, что они работают по устаревшим методикам. Наверное, ту методичку, которую они получили, когда чувствовали приближение контрнаступления на правобережье Херсонщины, они не выбросили - там тоже было написано: берите лодки, потому что надо будет бежать через Днепр", – отметила Гуменюк.

Она также вспомнила, что аналогичные действия российские оккупанты совершали осенью прошлого года, когда спешно бежали перед приближением Вооруженных Сил Украины к Херсону. То, что не могли украсть у гражданских, они уничтожали, ломали, простреливали – делали все, чтобы наши военные не могли это использовать, но им это не помогло. Не поможет и в этот раз.

Кража лодок в Херсонской области