Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона додала, що це не допоможе ворогу зупинити визволення окупованих територій України.

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Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ

За її словами, окупанти намагаються відібрати всі засоби, якими місцеві мешканці можуть допомагати Силам оборони. Це стосується й човнів та катерів, які або конфісковують, або пошкоджують.

"Ми часто говоримо, що вони працюють по застарілих методичках. Напевно, ту методичку, що вони отримали, коли відчували наближення контрнаступу на правобережжі Херсонщини, вони не викинули – там теж було написано: беріть човни, бо треба буде втікати через Дніпро", – зазначила Гуменюк.

Вона також пригадала, що аналогічні дії російські окупанти вчиняли восени минулого року, коли поспіхом втікали перед наближенням Збройних Сил України до Херсону. Те, що не могли забрати у цивільних, вони нищили, ламали, прострілювали – робили все, щоб наші військові не могли це використати, але їм це не допомогло. Не допоможе й цього разу.

Крадіжка човнів на Херсонщині