Они не могут выйти из-за обстрелов агрессора. Об этом сообщили в Государственной службе морского и речного транспорта.

К теме ООН планирует создавать коридоры для вывода судов в Черном и Азовском морях

Глава Морадминистрации Виталий Киндратов рассказал, что в портах заблокированы 94 судна с иностранными экипажами и сотнями моряков.

Кроме этого, российские захватчики уже нанесли ряд ракетных ударов по торговым судам. В результате одного из таких обстрелов погиб один моряк. Еще одно судно затонуло.

Виталий Киндратов осудил пренебрежение России к международному праву и заявил, что противоправные действия оккупанта представляют существенную угрозу не только украинскому судоходству, но и подрывают глобальные торговые маршруты.