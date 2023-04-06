Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что россиянам не удалось физически ликвидировать Владимира Зеленского, потому сейчас они пытаются политически уничтожить главу государства.
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Данилов рассказал о намерениях Кремля
"Задачу по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", – подчеркнул Данилов.
По словам Данилова, у Кремля у них не получилось физической ликвидации главы государства, поэтому сейчас Россия будет пытаться заниматься политической ликвидацией.
"Очень много процессов, происходящих на территории Украины, нужно внимательно анализировать через эту позицию. Россия стремится к политической ликвидации нашего Президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает. Владимир Зеленский демонстрирует несравненную человечность, порядочность и многие другие добродетели, а президент РФ – бункерный террорист №1 в мире. Представьте, как их это раздражает», – отметил секретарь СНБО.
Отказалась ли Россия от физической ликвидации Зеленского Россия
Данилов отметил, что в конце февраля - начале марта прошлого года был жаркий период, когда Россия пыталась ликвидировать президента Украины.
Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза Президенту существует всегда. Поэтому соответствующие институции все это отрабатывают соответствующим способом,
– добавил Данилов.
Путин приказал Кадырову убить Зеленского
- В начале российского вторжения в Украину боевик из Чечни Рамзан Кадыров получил задачу от Владимира Путина. Российский диктатор приказал ему убить президента Украины Владимира Зеленского.
- В The Wall Street Journal отмечают, что за три недели до полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "разработки стратегии". 25 февраля кадыровцы зашли в Украину тремя колоннами бронетехники.
- Первая из трех групп кадыровцев почти полностью была уничтожена на подступах к Киеву. Две другие были вынуждены перегруппироваться и прекратить наступление, так и не дойдя до украинской столицы.