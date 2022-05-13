Соответствующую информацию обнародовали в российском межведомственном координационном штабе. Об этом стало известно 12 мая – на 78-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

Траса Лисичанск-Бахмут под жестким обстрелом россиян: эвакуацию из Луганщины пришлось остановить

Россия заявила, что готова открыть резинкоридоры в другие государства

Россия готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств,

– говорится в сообщении.

Россия цинично заявила, что якобы они "придерживаются" режима тишины и позволяют эвакуировать мирных людей на согласованных для этого маршрутах.

Более того, там упомянули, что проводят "эвакуацию" на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях. Однако людей увозят в Россию.

Страна-агрессор также предоставила информацию о том, что они уже вывезли в Россию 1 миллион 237 тысяч 256 человек. Однако враги не вспомнили, как они жестоко с избиением, проверкой, уборкой документов и телефонов, а также раздеванием пропускают людей через адские "фильтрационные" лагеря .

Следует упомянуть и о том, что Украина пытается с россиянами договориться об эвакуации 38 раненых лежачих военных из "Азовстали" в Мариуполе. Однако на это оккупант пока не согласился.

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Зверства и несоблюдение обещаний Россией: коротко

Россия лжет о том, что не препятствует гуманитарным коридорам, ведь делает это постоянно со времени полномасштабной войны, которую на самом деле из-за путинской пропаганды в Москве запрещено называть войной.

В частности, вечером 8 мая пришлось прекратить эвакуацию гражданского населения из Луганской области, ведь враги начали жестко обстреливать трассу Лисичанск – Бахмут.

Эвакуационные коридоры также отменили 22 апреля , ведь тогда было постоянное нарушение тишины и обстрелы гуманитарных колонн. Накануне 21 апреля Украине пришлось отменить эвакуацию населения Днепропетровской области.

К счастью, благодаря ООН из окруженной россиянами "Азовстали" удалось эвакуировать 500 мирных жителей . Однако там находятся более 600 раненых бойцов, а также уцелевшие и умершие . Россия не соглашается ни на какие предложения их эвакуации.

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