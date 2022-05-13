Відповідну інформацію оприлюднили в російському міжвідомчому координаційному штабі. Про це стало відомо 12 травня – на 78 день повномасштабної війни, яку Росія веде проти України.

До теми Траса Лисичанськ-Бахмут під жорстким обстрілом росіян: евакуацію з Луганщини довелось зупинити

Росія заявила, що готова відкрити гумкоридори в інші держави

Росія готова у найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках та забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як до Росії, так і до районів, підконтрольних київській владі, а також на території інших іноземних держав,

– мовиться у повідомленні.

Натомість Росія цинічно заявила, що нібито вони "дотримуються" режиму тиші та дозволяють евакуювати мирних людей на узгоджених для цього маршрутах.

Ба більше, там згадали, що проводять "евакуацію" на харківському, луганському, донецькому та кримському напрямах. Проте людей вивозять в Росію.

Країна-агресор також надала інформацію про те, що вони вже вивезли у Росію 1 мільйон 237 тисяч 256 людей. Однак вороги не згадали, як вони жорстоко з побиттям, перевіркою, забиранням документів й телефонів, а також роздяганням пропускають людей через пекельні "фільтраційні" табори.

Варто згадати й про те, що Україна намагається з росіянами домовитись про евакуацію 38 поранених лежачих військових з "Азовсталі" в Маріуполі. Проте на це окупант поки не погодився.

Важливо Допоможіть нам вибратися з "Азовсталі", – захисники Маріуполя звернулися до Ілона Маска

Звірства та недотримання обіцянок Росією: коротко

Росія бреше про те, що не перешкоджає гуманітарним коридорам, адже робить це постійно з часу повномасштабної війни, яку насправді в Москві через путінську пропаганду заборонено називати війною.

Зокрема ввечері 8 травня довелося припинити евакуацію цивільного населення з Луганської області, адже вороги почали жорстко обстрілювати трасу Лисичанськ – Бахмут.

Евакуаційні коридори також скасували 22 квітня, адже тоді було постійне порушення тиші та обстріл гуманітарних колон. Напередодні, 21 квітня, Україні довелось скасувати евакуацію населення Дніпропетровської області.

На щастя, завдяки ООН, з оточеної росіянами "Азовсталі" вдалось евакуювати 500 мирних жителів. Проте там перебувають понад 600 поранених бійців, а також вцілілі та померлі. Росія не погоджується на жодні пропозиції їхньої евакуації.

До теми – Україна домовляється про евакуацію поранених з Азовсталі, – Верещук: відео