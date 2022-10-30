В НАТО призвали Россию срочно продолжить свое участие в зерновом соглашении. Соответствующее заявление сделала Оана Лунгеску – представитель НАТО.

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Президент Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие и завершить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, чтобы продовольствие попало к тем, кто в нем больше всего нуждается,

– заявила Лунгеску.

Она подчеркнула, что зерновое соглашение поддерживают все страны-члены НАТО.

Россия приостановила участие в зерновом соглашении

Россия 29 октября цинично заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. При этом в Кремле пожаловались из-за "хлопка" в Севастополе. Страна-оккупант цинично обвинила Украину и Великобританию во взрывах.

Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – подчеркнул, что украинская сторона предупреждала мир о том, что Россия хочет сорвать соглашение. Министр призвал Россию прекратить голодные игры.

Сергей Братчук – спикер Одесской ОВА – заявил, что Россия своими действиями не пугает, а раздражает мир. Страна-оккупант приняла плохое для себя решение.

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