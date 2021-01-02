Россия заявила об освобождении из плена в Ливии трех россиян и украинца
В Ливии несколько недель назад якобы похитили трех россиян и одного украинца, Как сообщили в Общественной палате России, их уже освободили и отправили за ними самолет.
Обстоятельства и детали похищения неизвестны
Воздушное судно с освобожденными людьми на борту уже отправилось в направлении России. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на члена Общественной палаты России Александра Малькевича.
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Кого именно похищали в Ливии и все обстоятельства похищения российские СМИ не сообщают. По словам Малькевича, это произошло несколько недель назад, а все детали до сих пор выясняют.
В Украину вернулись женщины из Сирии
Отметим, что 31 декабря в Украину вернулись 2 женщины и 7 детей, которые находились в лагерях для беженцев в Сирии. Освобождение граждан Украины стало результатом спецоперации, к которой были причастны представители СБУ и разведки. Специальная рабочая группа для возвращения украинок была создана еще в июне 2019 года.
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