В Ливии несколько недель назад якобы похитили трех россиян и одного украинца, Как сообщили в Общественной палате России, их уже освободили и отправили за ними самолет.

Обстоятельства и детали похищения неизвестны

Воздушное судно с освобожденными людьми на борту уже отправилось в направлении России. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на члена Общественной палаты России Александра Малькевича.

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Кого именно похищали в Ливии и все обстоятельства похищения российские СМИ не сообщают. По словам Малькевича, это произошло несколько недель назад, а все детали до сих пор выясняют.

В Украину вернулись женщины из Сирии

Отметим, что 31 декабря в Украину вернулись 2 женщины и 7 детей, которые находились в лагерях для беженцев в Сирии. Освобождение граждан Украины стало результатом спецоперации, к которой были причастны представители СБУ и разведки. Специальная рабочая группа для возвращения украинок была создана еще в июне 2019 года.