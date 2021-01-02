Росія заявила про звільнення з полону у Лівії трьох росіян та українця
У Лівії кілька тижнів тому начебто викрали трьох росіян та одного українця, Як повідомили у Громадській палаті Росії, їх уже звільнили та відправили за ними літак.
Обставини та деталі викрадення – невідомі
Повітряне судно зі звільненими людьми на борту вже вирушило у напрямку Росії. Про це інформує Интерфакс з посиланням на члена Громадської палати Росії Олександра Малькевича.
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Кого саме викрадали в Лівії та усі обставини викрадення російські ЗМІ не повідомляють. За словами Малькевича, це сталось кілька тижнів тому, а усі деталі досі з'ясовують.
В Україну повернулись жінки з Сирії
Зазначимо, що 31 грудня в Україну повернулись 2 жінки та 7 дітей, які перебували у таборах для біженців у Сирії. Звільнення громадян України стало результатом спецоперації, до якої були причетні представники СБУ та розвідки. Спеціальна робоча група задля повернення українок була створена ще у червні 2019 року.
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