У Лівії кілька тижнів тому начебто викрали трьох росіян та одного українця, Як повідомили у Громадській палаті Росії, їх уже звільнили та відправили за ними літак.

Обставини та деталі викрадення – невідомі

Повітряне судно зі звільненими людьми на борту вже вирушило у напрямку Росії. Про це інформує Интерфакс з посиланням на члена Громадської палати Росії Олександра Малькевича.

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Кого саме викрадали в Лівії та усі обставини викрадення російські ЗМІ не повідомляють. За словами Малькевича, це сталось кілька тижнів тому, а усі деталі досі з'ясовують.

В Україну повернулись жінки з Сирії

Зазначимо, що 31 грудня в Україну повернулись 2 жінки та 7 дітей, які перебували у таборах для біженців у Сирії. Звільнення громадян України стало результатом спецоперації, до якої були причетні представники СБУ та розвідки. Спеціальна робоча група задля повернення українок була створена ще у червні 2019 року.