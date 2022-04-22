Россияне совершают непрерывное наступление на некоторых направлениях

О ситуации на Востоке во время брифинга рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует 24 канал. Сообщается, что оккупанты заканчивают определение выгодных мест для нанесения главных ударов.

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По словам Мотузяныка, об этом свидетельствуют способы огневого поражения и построение боевых порядков российских военных.

Он заявил, что россияне совершают непрерывное наступление на некоторых направлениях.

Руководство русской армии заканчивает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях.

– сообщил спикер Минобороны.

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