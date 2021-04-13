Формальной причиной, почему Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией, является пандемия коронавируса. Но, по мнению экспертов, это выдумка.

Основная причина – это поставки Турцией оружия в Украину. Такое мнение в эфире высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров уже озвучил мотивы Кремля. Он заявил в Египте, что Реджепу Эрдогану не нужно поддерживать милитаристские направления Украины, то есть передачу оружия.

На мой взгляд, основная причина – это оружие. Москва обиделась,

– отметил Фейгин.

Он отметил, что вопрос прохода военно-морских сил США через проливы, которые контролирует Турция, это не вопрос эксклюзивной юрисдикции Эрдогана.

Отметим! Турция является членом НАТО, поэтому страна не может не пропустить корабли членов Альянса.

Что думают россияне

Правозащитник отметил, что принимая соответствующее решение, мнения россиян никто не спрашивал. И то, что они потеряют свои деньги, никого не волнует.

"Какие-то деньги им все же вернут. Но вопрос в том, что это не впервые, когда политика является главным инструментом отношений между странами", – сказал Фейгин.

Сейчас Кремль, по его мнению, реагирует истеричнее, чем раньше. Ведь всем очевидна связь между тем, что происходит в Украине, визитами Владимира Зеленского и позицией Москвы.

Напомним! С 15 апреля по 1 июня 2021 года Россия временно останавливает авиасообщение с Турцией.

Путин не боится Эрдогана

Фейгин не считает, что Путин боится действий Эрдогана. Глава Кремля думает, что за последние годы из-за такой антизападной, антиамериканской позиции Анкары, он нашел взаимопонимание со своей соседкой Турцией. Якобы она спокойно будет смотреть на маневры Москвы вокруг Украины. Но оказалось, что это не так.

Эрдоган системно доказывает, что он не имеет союзников по политическим позициям. Это не значит, что все диктаторы должны друг с другом дружить. Он больше авторитарный лидер, чем диктатор,

– подчеркнул Фейгин.

Несмотря на это, эксперт считает, что Турция не будет принимать важных решений в отношении Москвы, кроме уже заявленных. То есть Турция считает Крым – украинской территорией, она будет поставлять оружие и будет действовать в отношении проливов более формально.

Фейгин рассказал, почему Россия закрыла авиасообщение с Турцией: смотрите видео