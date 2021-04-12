С 15 апреля и до 1 июня Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией. Кремль говорит, что это связано с коронавирусом, однако есть мнения, что на самом деле из-за решения Эрдогана пропустить американские корабли в Черное море. К тому же в Турции недавно побывал Зеленский.

Как сообщает российский Интерфакс, авиасообщение решили прекратить из-за распространения коронавируса. Якобы именно из Турции "привозят" наибольшее количество зафиксированных случаев с новым штаммом коронавируса.

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Россия прекращает авиасообщение с Турцией

Авиасообщение, по предварительным срокам, не будут совершать с 15 апреля по 1 июня. Отменят международные рейсы туда и обратно. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в Россию и поездок для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую.

Также сохраняют два рейса в неделю "Москва – Стамбул" и "Стамбул – Москва". В целом пока в России из-за коронавируса прекратили сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.

При чем здесь Украина и Зеленский

Как пишет журналист Сергей Лещенко, запрет на полеты может быть связан с решением Эрдогана пропустить корабли НАТО в Черное море. Их США направило для сдерживания российской агрессии.

Это – ответ Путина на решение Эрдогана пропустить американские корабли через Босфор в Черное море для сдерживания России относительно Украины,

– написал Лещенко.

Напомним. Военные корабли США вошли в Черное море из Средиземного несколько дней назад. Согласно конвенции Монтре, в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через Босфор и Дарданеллы при условии уведомления Турции. Проход американских кораблей стал одной из тем телефонной беседы президентов Турции и России.

Недавно в Турции с официальным визитом побывал Владимир Зеленский. Он подписал с Эрдоганом важные двусторонние соглашения и имел длительное личное общение.

Турция заявила, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и готова присоединиться к Крымской платформе. Эрдоган подчеркнул, что "Турция готова поддержать Украину" в решении конфликта на Донбассе и не признает Крым российским.

Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Пеесков заявил, что решение об остановке авиасообщения никак не связано с визитом Зеленского в Турцию.

Вместо Турции – на Кубань

Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Российские власти рекомендуют туристам, которые купили путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, поменять направление отдыха или перенести поездку на более поздние даты.

По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России, общее количество туристов, которые забронировали туры в Турцию на даты до 1 июня, превысило 500 тысяч. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354 миллиона евро.

Между тем Эрдоган рассказал об отдыхе в Турции в 2021 году

Тем временем на Кубани уже ожидают миллионы туристов со всей России. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев гостеприимно пригласил отдыхающих к себе.

"Аэрофлот" сообщил, что готов направить в край свободные самолеты, что позволит увеличить количество перелетов к нам в два, а то и в четыре раза,

– написал он.

Впрочем, российские турагентства продолжают продавать туры в Турцию по скидкам, превышающим половину стоимости путевок.