З 15 квітня і до 1 червня Росія призупиняє авіасполучення із Туреччиною. Кремль каже, що це пов'язано із коронавірусом, однак є думки, що насправді через рішення Ердогана пропустити американські кораблі у Чорне море. До того ж у Туреччині нещодавно побував Зеленський.

Як повідомляє російський Интерфакс, авіасполучення вирішили припинити через поширення коронавірусу. Нібито саме з Туреччини "привозять" найбільшу кількість зафіксованих випадків з новим штамом коронавірусу.

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Росія припиняє авіасполучення з Туреччиною

Авіасполучення, за попередніми термінами, не здійснюватимуть з 15 квітня до 1 червня. Скасують міжнародні рейси туди, і назад. Винятком стануть рейси, організовані для повернення російських громадян в Росію і поїздок для участі концерну "Титан-2" в будівництві атомної електростанції Аккую.

Також зберігають два рейси на тиждень "Москва – Стамбул" і "Стамбул – Москва". Загалом наразі в Росії через коронавірус припинили сполучення із Великою Британією, Танзанією і Туреччиною.

До чого тут Україна і Зеленський

Як пише журналіст Сергій Лещенко, заборона на польоти може бути пов'язаною з рішенням Ердогана пропустити кораблі НАТО у Чорне море. Їх США направило для стримування російської агресії.

Це – відповідь Путіна на рішення Ердогана пропустити американські кораблі через Босфор у Чорне море для стримування Росії щодо України,

– написав Лещенко.

Нагадаємо. Військові кораблі США увійшли в Чорне море з Середземного кілька днів тому. За конвенції Монтре, в мирний час військові кораблі будь-якого класу можуть проходити через Босфор і Дарданелли за умови повідомлення Туреччині. Прохід американських кораблів став однією з тем телефонної бесіди президентів Туреччини й Росії.

Нещодавно у Туреччині з офіційним візитом побував Володимир Зеленський. Він підписав із Ердоганом важливі двосторонні угоди та мав тривале особисте спілкування.

Туреччина заявила, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та готова долучитися до Кримської платформи. Ердоган наголосив, що "Туреччина готова підтримати Україну" у розв'язанні конфлікту на Донбасі та не визнає Крим російським.

Втім, прессекретар Путіна Дмитро Пеєсков заявив, що рішення про зупинку авіасполучення ніяк не пов'язане із візитом Зеленського до Туреччини.

Замість Туреччини – на Кубань

Туроператорам рекомендували призупинити продаж путівок до Туреччини з 15 квітня до 1 червня. Російська влада рекомендує туристам, які купили путівку до Туреччини з вильотом до 1 червня, поміняти напрям відпочинку або перенести поїздку на пізніші дати.

За даними аналітичної служби Асоціації туроператорів Росії, загальна кількість туристів, яка забронювала тури в Туреччину на дати до 1 червня перевищила 500 тисяч. Загальна вартість заброньованих турів на цей період склала 354 мільйони євро.

Тим часом Ердоган розповів про відпочинок у Туреччині у 2021 році

Тим часом на Кубані вже очікують мільйонів туристів зі всієї Росії. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв гостинно запросив відпочивальників до себе.

"Аерофлот" повідомив, що готовий направити в край вільні літаки, що дозволить збільшити кількість перельотів до нас в два, а то і в чотири рази,

– написав він.

Втім, російські турагентства продовжують продавати тури в Туреччину за знижками, що перевищують половину вартості путівок.