Так, ряд цивилизованных европейских стран уже закрыли свое воздушное пространство для оккупанта.
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В Росавиации сообщили, что страна-агрессор попыталась ответить таким же шагом Латвии, Литве, Словении и Эстонии. Однако граждан этих государств вряд ли смущают такие действия России.
Ведь за свою агрессию против Украины россияне будут полностью изолированными от мира, а со временем вообще перестанут существовать. Украинцы же в войне получат свободу и уважение во всех уголках планеты.
Какие страны закрыли авиапространство для России
Авиапространство для российских захватчиков уже закрыли:
- Великобритания;
- Польша;
- Литва;
- Латвия;
- Эстония;
- Словения;
- Болгария;
- Чехия;
- Румыния.
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