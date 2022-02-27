Так, низка цивілізованих європейських країн вже закрили свій повітряний простір для окупанта.

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У Росавіації повідомили, що країна-агресор спробувала відповісти таким же кроком Латвії, Литві, Словенії та Естонії. Однак громадян цих держав навряд чи бентежать такі дії Росії.

Адже за свою агресію проти України росіяни будуть повністю ізольованими від світу, а згодом взагалі перестануть існувати. Українці ж у війні здобудуть свободу та повагу в усіх куточках планети.

Які країни закрили авіапростір для Росії

Авіапростір для російських загарбників вже закрили: