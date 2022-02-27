Це підтримують лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США. Про це повідомила Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Війна стане провалом для Путіна

В ЄС наголосили, що засуджують путінську війну та напад на суверенний народ України. Росія посягнула на фундаментальні міжнародні правила і норми, що існували з часів Другої світової війни.

Ми закликатимемо Росію до відповіді і колективно забезпечимо, щоб ця війна стала для Путіна стратегічним провалом...По-перше, ми зобов'язуємося виключити окремі російські банки із системи обміну повідомленнями SWIFT,

– наголосили в ЄС.

Це забезпечить відключення цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати в глобальному масштабі

Заморозять активи банків

Крім того, ЄС заморозить активи Центробанку та російських бізнесменів. Олігархи не зможуть використовувати свої активи на європейському ринку.

Центробанк не зможе використовувати свої міжнародні резерви, щоб підірвати вплив санкцій.

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