О закрытии авиапространства заявили в Росавиации.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Напомним, что Евросоюз решил полностью закрыть воздушное пространство для российских самолетов. 28 февраля решение вступило в силу.
Россия закрывает небо для Германии, Испании, Италии, Франции и еще 32 стран. Оккупанты говорят о мерах безопасности.
Источник:"Сегодня"
О закрытии авиапространства заявили в Росавиации.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Напомним, что Евросоюз решил полностью закрыть воздушное пространство для российских самолетов. 28 февраля решение вступило в силу.