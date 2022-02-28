Про закриття авіапростору заявили в Росавіації.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Нагадаємо, що Євросоюз вирішив повністю закрити повітряний простір для російських літаків. 28 лютого рішення набуло чинності.
Росія закриває небо для Німеччини, Іспанії, Італії, Франції та ще 32 країн. Окупанти кажуть про заходи безпеки.
Джерело:"Сьогодні"
Про закриття авіапростору заявили в Росавіації.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Нагадаємо, що Євросоюз вирішив повністю закрити повітряний простір для російських літаків. 28 лютого рішення набуло чинності.