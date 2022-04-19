В последние 8 лет Россия занималась активным расширением своей агентурной сети в Украине. Страна-террористка спонсировала сотни миллионов долларов на поддержку пророссийских коллаборантов на территории нашего государства.

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Россия боится потерять свои "инвестиции"

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что главой "пятой колонны" в Украине был и остается недавно задержанный СБУ Медведчук, обвиняемый в разглашении государственной тайны и подрывной деятельности против нашего государства.

Однако российские деньги, направленные на подрывную деятельность по территориальной целостности Украины, коллаборанты активно разворовывали. В частности, из-за этого наступательная операция России потерпела поражение во время полномасштабного вторжения.

Множество пророссийских коллаборантов, в свою очередь, отчаялись, когда после возвращения Бучи и Ирпеня под контроль Украины судьба предателей резко ухудшилась. Поэтому сейчас Россия озабочена судьбой своих "представителей", которых до сих пор немало на территории нашего государства, лишь потому, что остальные перестанут проводить свою подрывную деятельность.

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