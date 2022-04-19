Об этом рассказал руководитель пресс-службы 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас, отметив, что бронированная боевая машина имела большое значение для оккупантов.

Читайте также Разведка обнародовала имя российского генерала, руководившего авиабомбардировками Чернигова

Что известно о Т-90 "Владимир"

По словам Галаса, Т-90 "Владимир" является основным боевым танком российской армии и даже экспортировался в некоторые страны мира. Благодаря модернизированным характеристикам, в частности комплексу "Айнет", стоимость одной такой "машинки" – около 4 миллионов долларов.

Комплекс "Айнет" позволяет вести огонь снарядами с дистанционным подрывом, лазерным прицелом-дальномером и тепловизионными камерами,

– говорится в сообщении.

Уничтожен Т-90" Владимир " / Фото фейсбук Ярослава Галаса

Представитель бригады добавляет, что штурмовики украинской бригады уничтожили его одним выстрелом из противотанкового ракетного комплекса.

Как видно, ракета залетела в правую сторону, а после ее взрыва сдетонировал боекомплект. И гаплик,

– прокомментировал шум.

Кстати, украинские саперы уничтожили более 20 вражеских танков. Известно, что это случилось в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Кстати – танков Т-90 в составе вооруженных сил России уже нет: детали в видео