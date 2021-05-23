России совсем невыгоден другой Сахаров. Такое мнение высказал Павел Казарин в своем блоге "Грани правды".

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Он пояснил, что речь идет о том Сахарове, что подписывал письмо к Леониду Брежневу с призывом не реабилитировать Иосифа Сталина. Того, что осуждал вторжение в Чехословакию. И того, что осуждал репрессии и ездил на процессы над диссидентами.

Современная Россия занимается всем тем, что критиковал Сахаров: врывается в другие страны, строит железный занавес и преследует инакомыслие,

– подчеркнул Казарин.

Он также добавил, что Москве неудобен и Сахаров-правозащитник. Тот, что осуждал ввод советских войск в Афганистан. Его лишили наград и отправили в ссылку.

Справка. Сахарову разрешили вернуться в Москву лишь после начала перестройки. Он умер в 1989 году, не дожив 2 года до разрушения империи.

"Теперь империя воскресла. И пытается снова убрать имя Сахарова из собственной истории", – добавил журналист.

Он подытожил, что цитаты советского физика-правозащитника на этом фоне перестают быть историей, а начинают звучать как разгромное разоблачение.

Что предшествовало

В Москве власти сорвали выставку к 100-летию академика Андрея Сахарова.

Власти Москвы не разрешили ее провести, устно сообщив организаторам, что "контент не согласован".

В "Радио Свобода" опубликовали все материалы выставки, которые передали в Сахаровском центре.

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