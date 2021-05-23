Росії зовсім невигідний інший Сахаров. Таку думку висловив Павло Казарін у своєму блозі "Грані правди".

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Він пояснив, що мовиться про того Сахарова, що підписував лист до Леоніда Брежнєва з закликом не реабілітувати Йосипа Сталіна. Того, що засуджував вторгнення в Чехословаччину. І того, що засуджував репресії і їздив на процеси над дисидентами.

Сучасна Росія займається всім тим, що критикував Сахаров: вдирається в інші країни, будує залізну завісу й переслідує інакомислення,

– наголосив Казарін.

Він також додав, що Москві незручний і Сахаров-правозахисник. Той, що засуджував введення радянських військ в Афганістан. Його позбавили нагород і відправили на заслання.

Довідка. Сахарову дозволили повернутися в Москву лише після початку перебудови. Він помер в 1989 році, не доживши 2 роки до руйнування імперії.

"Тепер імперія воскресла. І намагається знову прибрати ім'я Сахарова з власної історії", – додав журналіст.

Він підсумував, що цитати радянського фізика-правозахисника на цьому тлі перестають бути історією, а починають звучати як розгромне викриття.

Що передувало

У Москві влада зірвала виставку до 100-річчя академіка Андрія Сахарова.

Однак влада Москви не дозволила її провести, усно повідомивши організаторам, що "контент не погоджений".

У "Радіо Свобода" опублікували всі матеріали виставки, які передали в Сахарівському центрі.

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