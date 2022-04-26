Об этом написал руководитель ОП Украины Андрей Ермак в своем телеграмм-канале. Он отметил, что Россия должна отвечать за все преступления и разрушения в Украине и за ее счет, кроме международной помощи и денег из государственного бюджета, нужно восстанавливать Украину.

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Андрей Ермак подчеркнул, что сейчас команда Зеленского оценивает стоимость убытков от продолжающейся войны.

Команда KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры разработала проект "Россия заплатит". Цель инициативы – создать полный перечень всего, что было разрушено и продолжает разрушаться в войне, которую Россия развязала против Украины.

Стоимость ущерба от войны

Общие потери экономики Украины (прямые и косвенные) из-за войны колеблются от 564 миллиардов до 600 миллиардов долларов.

Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры достигла почти 88 миллиардов долларов. Однако подчеркивается, что это данные на основе публичных источников.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 3,1 миллиарда долларов.

Дороги и жилищный фонд

По состоянию на 26 апреля оккупантами разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тысячи километров дорог, а также 32 тысячи квадратных метров жилого фонда.

Инфраструктура

К списку поврежденной или разрушенной инфраструктуры отнесли: 535 детских садов, 866 заведений среднего, высшего и высшего образования, 231 медучреждения, 173 завода и предприятия, по меньшей мере 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 1.

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