Про це написав керівник ОП України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Він зауважив, що Росія має відповідати за всі злочини та руйнування в Україні та саме за її рахунок, окрім міжнародної допомоги та грошей з державного бюджету, потрібно відновлювати Україну.

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Андрій Єрмак наголосив, що зараз команда Зеленського оцінює вартість збитків від війни, яка ще триває.

Команда KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури розробила проєкт "Росія заплатить". Мета ініціативи – створити якнайповніший перелік усього, що було зруйновано і продовжує руйнуватися у війні, яку Росія розв‘язала проти України.

Вартість збитків від війни

Загальні втрати економіки України (прямі та непрямі) через війну коливаються від 564 мільярдів до 600 мільярдів доларів.

Загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури досягла майже 88 мільярдів доларів. Проте наголошується, що це дані на основі публічних джерел.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 3,1 мільярда доларів.

Дороги та житловий фонд

Станом на 26 квітня окупантами зруйновано або захоплено щонайменше 23 тисячі кілометрів доріг, а також 32 тисячі квадратних метрів житлового фонду.

Інфраструктура

До списку пошкодженої або зруйнованої інфраструктури віднесли: 535 дитячих садочків, 866 закладів середньої, передвищої та вищої освіти, 231 медзакладів, 173 заводи та підприємства, щонайменше 75 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та 2 порти.

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