Росіяни зруйнували понад півтори тисячі закладів освіти

Про наслідки "російської весни" повідомила омбудсменка Людмила Денісова. За словами Денісової, окупанти зруйнували 1508 закладів освіти, з яких 102 не підлягають відновленню.

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Також під вогнем окупантів опинилися заклади охорони здоров'я, культурні споруди, аеропорти та портова інфраструктура.

За два місяці війни російською армією зруйновано 154 заводи та підприємства, 1508 закладів освіти (включаючи 408 дитячих садочків), в тому числі 102 заклади, які неможливо відновити, 347 заклади охорони здоров'я (36 неможливо відновити), 109 культурних споруд, 11 цивільних аеропортів, 2 порти та портової інфраструктури,

– йдеться у повідомленні.

Український уряд оцінив збитки від вторгнення Росії у 500 мільярдів доларів і заявив, що на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів.

Проводити відбудову в Україні хочуть російськими коштами, які заморожені за кордоном. Україна має два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.

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