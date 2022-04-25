Про це у своєму брифінгу сказав заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, передає 24 канал.

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"Зазнав пошкоджень або повністю зруйнований 51 суд. З цього числа 47 приміщень установ в Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях зазнали критичних пошкоджень", – сказав заступник.

За словами Смирнова, окупанти повність знищили 4 суди:

Бородянський районний суд Київської області;

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області;

Харківський апеляційний суд, будівля якого була пам'яткою архітектури;

Господарський суд Миколаївської області.

Відновлюють суди

Смирнов розповів, що на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані 64 суди. Щодо них всіх ухвалили рішення про тимчасову зміну територіальної підсудності. Тобто їхні справи розглядають інші суди. За першої можливості у них відновлять процес правосуддя.

Станом на 25 квітня вже відновили діяльність шести судів. Докладають зусилля, щоб відновити всю мережу судів Чернігівської, Сумської та Київської областей,

– зазначив Смирнов.

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