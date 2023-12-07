Российские захватчики заявили, что на территории УГКЦ на оккупированных территориях Запорожья якобы хранятся взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. В церкви подчеркнули, что эти обвинения безосновательны.
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Россияне боятся УГКЦ: гауляйтер издал абсурдное "распоряжение"
На сайте гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого появилось распоряжение о запрещении УГКЦ на оккупированных территориях Запорожской области. Кроме этого, оккупанты запретили организации "Рыцари Колумба" и "Каритас", занимающиеся социальным служением.
В этом "распоряжении" также говорится, что церковь "нарушает законодательство о религиозных и общественных организациях России".
Также российские захватчики обвинили Украинскую Греко-Католическую церковь в "участии прихожан в массовых беспорядках и антироссийских митингах в марте-апреле 2022 года", "распространении литературы с призывами к нарушению территориальной целостности России" и "активному участию общин Запорожья". пропаганде неонацистских идей".
Более того, оккупанты цинично решили присвоить все имущество УГКЦ себе. А еще они пригрозили:
- расторгнуть с УГКЦ все договоры аренды помещений и земельных участков,
- запретить регистрацию религиозной общины в органах так называемой "власти",
- запретить лицам, занимавшим руководящие должности в УГКЦ, регистрировать общественные и религиозные организации на оккупированной территории Запорожской области.
Интересно, что документ датирован декабрем 2022 года, однако УГКЦ узнала о нем только сейчас.
"Распоряжение" оккупантов по УГКЦ на Запорожье – часть 1
"Распоряжение" оккупантов по УГКЦ на Запорожье - часть 2
Соответствующее "распоряжение" коллаборанта Евгения Балицкого опубликовано на его официальном сайте.
Россияне держат в плену нескольких священников УГКЦ
- В УГКЦ напомнили, что 16 ноября 2022 года в Бердянске российские захватчики арестовали двух священников-редемптористов: Ивана Левицкого и Богдана Гелета. Они по сей день находятся в русском плену.
- А в декабре 2022 года Россия принудительно вывезла из Мелитополя всех священников УГКЦ, которые там оставались служить даже после оккупации города Россией.