Российские захватчики заявили, что на территории УГКЦ на оккупированных территориях Запорожья якобы хранятся взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. В церкви подчеркнули, что эти обвинения безосновательны.

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Россияне боятся УГКЦ: гауляйтер издал абсурдное "распоряжение"

На сайте гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого появилось распоряжение о запрещении УГКЦ на оккупированных территориях Запорожской области. Кроме этого, оккупанты запретили организации "Рыцари Колумба" и "Каритас", занимающиеся социальным служением.

В этом "распоряжении" также говорится, что церковь "нарушает законодательство о религиозных и общественных организациях России".

Также российские захватчики обвинили Украинскую Греко-Католическую церковь в "участии прихожан в массовых беспорядках и антироссийских митингах в марте-апреле 2022 года", "распространении литературы с призывами к нарушению территориальной целостности России" и "активному участию общин Запорожья". пропаганде неонацистских идей".

Более того, оккупанты цинично решили присвоить все имущество УГКЦ себе. А еще они пригрозили:

расторгнуть с УГКЦ все договоры аренды помещений и земельных участков,

запретить регистрацию религиозной общины в органах так называемой "власти",

запретить лицам, занимавшим руководящие должности в УГКЦ, регистрировать общественные и религиозные организации на оккупированной территории Запорожской области.

Интересно, что документ датирован декабрем 2022 года, однако УГКЦ узнала о нем только сейчас.



"Распоряжение" оккупантов по УГКЦ на Запорожье – часть 1



"Распоряжение" оккупантов по УГКЦ на Запорожье - часть 2

Соответствующее "распоряжение" коллаборанта Евгения Балицкого опубликовано на его официальном сайте.

Важно! В Украинской Греко-Католической Церкви призывают международные организации сделать все возможное для обеспечения соблюдения религиозной свободы на оккупированной территории Украины.

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