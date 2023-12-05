Архиепископ и Митрополит Львовский Игорь (Возняк) обратился к Владимиру Зеленскому. Он попросил президента Украины помочь с разрешением спорной ситуации и вернуть УГКЦ нижние Митрополичьи сады и бывшую библиотеку Митрополита Андрея Шептицкого.

Читайте также Стекло потрескало, замки выныряло: в Киеве обломок дрона России повредил Патриарший собор УГКЦ

Подробности обращения УГКЦ

Митрополит Львовский Игорь напомнил, что эти сады расположены на территории, которая находится под охраной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Нижние Митрополичьи сады, как и верхние Митрополичьи сады, не только являются наследием праведника Митрополита Андрея Шептицкого, но и расположены на территории, находящейся под охраной ЮНЕСКО. Решение этого вопроса напрямую связано с возвращением УГКЦ бывшей библиотеки Митрополита Андрея Шептицкого (помещения, которое использует Концерн радиовещания и телевидения),

– говорится в обращении.

Что этому предшествовало

Хозяйственный суд Львовской области осенью отменил регистрацию более 2 гектаров земли возле церкви Святого Юра за Львовским городским советом. Также суд признал передачу этого участка в пользование УГКЦ незаконным. Суд признал территорию государственной собственностью, а также подтвердил законность пользования участком Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (РТТ).

После этого мэр Львова Андрей Садовый и львовские депутаты обратились к Владимиру Зеленскому и Руслану Стефанчуку с призывом сохранить Митрополичьи сады у Собора святого Юра. Тогда городской голова отмечал, что эта территория всегда принадлежала Украинской греко-католической церкви, за исключением советских времен.

К слову, во времена СССР на этой территории были расположены ретрансляционные башни Львовского филиала концерна РРТ, заглушавшие сигналы "Голоса Америки" и "Радио Свободы". В 2016 году последнюю из этих башен были демонтированы.

Во Львове пытались поджечь церковь УГКЦ