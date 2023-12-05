Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк) звернувся до Володимира Зеленського. Він попросив президента України допомогти з розв'язанням спірної ситуації й повернути УГКЦ нижні Митрополичі сади та колишню бібліотеку Митрополита Андрея Шептицького.

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Подробиці звернення УГКЦ

Митрополит Львівський Ігор нагадав, що ці сади розташовані на території, що перебуває під охороною Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури.

Нижні Митрополичі сади, як і верхні Митрополичі сади, є не лише спадщиною праведника Митрополита Андрея Шептицького, а й розташовані на території, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Вирішення цього питання безпосередньо пов’язане із поверненням УГКЦ колишньої бібліотеки Митрополита Андрея Шептицького (приміщення, яке використовує Концерн радіомовлення радіозв'язку та телебачення),

– мовиться у зверненні.

Що цьому передувало

Господарський суд Львівської області восени скасував реєстрацію понад 2 гектарів землі біля церкви Святого Юра за Львівської міською радою. Також суд визнав передачу цієї ділянки в користування УГКЦ незаконною. Суд визнав територію державною власністю, а також та підтвердив законність користування ділянкою Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РТТ).

Після цього мер Львова Андрій Садовий та львівські депутати звернулися до Володимира Зеленського та Руслана Стефанчука із закликом зберегти Митрополичі сади біля Собору святого Юра. Тоді міський голова зазначав, що ця територія завжди належала Українській греко-католицькій церкві, за винятком радянських часів.

До слова, у часи СРСР на цій території були розташовані ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ, які глушили сигнали "Голосу Америки" та "Радіо Свободи". У 2016 році останню з цих веж демонтували.

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